Brexit: Tabăra “In” și-a recăpătat avansul înaintea referendumului

Campania pentru ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană și-a recăpătat avansul asupra taberei rivale "Out" (afară) înaintea referendumului de joi asupra apartenenței la UE, potrivit unui sondaj YouGov pentru ziarul The Times miercuri, informează Reuters.

Tabăra "In" conduce asupra "Out" cu 51%, față de 49%, respectiv, după un calcul al prezenței la vot și intervievarea persoanelor care au răspuns inițial "nu știu" cum probabil vor vota, a declarat Sam Coates, redactor politic adjunct la The Times într-un mesaj pe Twitter.

Un sondaj anterior YouGov pentru The Times punea "Out" înainte, amintește Reuters.De asemenea, potrivit unui sondaj ComRes publicat miercuri și citat de Reuters, campania pentru menținerea Marii Britanii în Uniunea Europeană și-a extins avansul asupra taberei "Out", cu o zi înaintea referendumului privind UE.

Sondajul telefonic, realizat pentru ziarul Daily Mail și televiziunea ITV între 17 și 22 iunie, arată că "In" are un avans asupra "Out" de 48%, față de 42% pentru ieșirea din UE.