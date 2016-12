Brian Ferry s-a însurat!

Cântăreţul şi compozitorul britanic Bryan Ferry s-a însurat la începutul anului, cu iubita lui cu 36 de ani mai tânără. Amanda Sheppard, de 29 de ani, este iubita şi PR-ul artistului, care în felul acesta face şi economii… Ceremonia a avut loc pe 4 ianuarie, pe o plajă luxoasă din Marea Caraibelor. Amanda Sheppard a purtat o rochie albă la ceremonie, în timp ce starul trupei Roxy Music a strălucit într-un costum albastru închis. Pentru Bryan Ferry, aceasta este cea de-a doua căsătorie, prima soţie a fost fotomodelul britanic Lucy Helmore, cu care are patru copii.

Bryan Ferry este muzician, textier şi compozitor britanic, membru fondator al legendarei trupe Roxy Music şi autor al unor hituri precum “Slave to Love”, “Don\'t Stop the Dance”, “More than This”, “Shameless”, “One Night” sau “Avalon”.