Brian May a devenit cancelar onorific al unei universităţi britanice

Chitaristul trupei britanice de rock Queen a devenit cancelar onorific al Universităţii John Moores din Liverpool, o funcţie în care îi succede lui Cherie Blair, soţia fostului premier Tony Blair. Brian May a primit titlul în cadrul unei ceremonii ce a avut loc luni, la St. George\'s Hall din Liverpool, la care au participat 500 de persoane, printre care s-au numărat profesori şi studenţi ai universităţii. În această funcţie onorifică, va prezida ceremoniile de înmînare a diplomelor şi va reprezenta universitatea la diverse ocazii speciale. Brian May a declarat că este mîndru să preia acest rol şi că oamenii nu sînt niciodată prea bătrîni pentru a studia.

În august 2007, Brian May, în vîrstă de 60 de ani, a obţinut titlul de doctor în astronomie, la peste 30 de ani după ce a început redactarea tezei sale de doctorat. Lucrarea de 48.000 de cuvinte a stat în hambarul casei sale din Surrey din 1974, de cînd chitaristul a abandonat studiile pentru a se consacra grupului Queen. În 2006, autorul hiturilor “We Will Rock You”, \"The Show Must Go On” şi “Flash” a decis să îşi termine studiile universitare. După nouă luni de cercetări suplimentare, Brian May a predat lucrarea de doctorat pe 3 august 2007. Teza sa demonstrează că norii de praf din sistemul solar se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi planetele. Tot anul trecut, Brian May a lansat o carte de popularizare a ştiinţei, “Bang! Istoria completă a Universului”, scrisă împreună cu Sir Patrick Moore şi Chris Lintott.