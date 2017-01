Brian May a scris o carte de astronomie

Chitaristul trupei Queen, a publicat o carte de astronomie, revenind la pasiunea sa din tinereţe pe care a părăsit-o pentru muzica rock. Brian May a renunţat la studiile sale de astronomie pentru a ajuta la fondarea trupei Queen, dar acum, după aproape patru decenii, s-a întors la prima sa pasiune, pentru a scrie în colaborare cu astronomii Patrick Moore şi Chris Lintott cartea "Bang! The Complete History of the Universe", în traducere Bang! Istoria completă a Universului.

"Pentru mine reprezintă o forţă spirituală", a declarat acesta la lansarea cărţii. "Am avut momente minunate în viaţă dar şi momente de depresie adîncă. Stelele sînt singurele care mi-au dat întotdeauna speranţă", afirmă Biran May. Volumul este destinat popularizării astronomiei, autorul consacrîndu-se drept punct de reper pentru testarea şi explicarea celor mai complicate teorii.