Brian May, chitaristul formaţiei Queen, suspectat de cancer

Brian May, chitaristul formaţiei Queen, a dezvăluit într-un articol publicat pe site-ul personal că trebuie să facă o serie de analize medicale urgente, pentru a descoperi dacă suferă de o formă de cancer osos, muzicianul având dureri de spate cumplite. Starul în vârstă de 66 de ani, care a suferit o operaţie de înlocuire a unui genunchi, anul acesta, a declarat că durerile i-au afectat capacitatea de a sta în picioare.

Muzicianul a publicat luni, pe site-ul personal, un mesaj în care a spus că va fi supus unui nou test RMN, afirmând că este un optimist precaut, având în vedere că nu a fost descoperit până acum niciun indiciu că ar putea avea cancer. ”În preajma Crăciunului, am făcut mai multe teste succesive de sânge, cu ultrasunete şi diferite analize pentru a determina dacă sufer de vreun tip de cancer. Acum, când auzi cuvântul care începe cu c, ceva se întâmplă în interiorul tău, desigur. Am văzut atât de mulţi prieteni de-ai mei care s-au luptat cu această boală, şi tatăl meu a pierdut lupta cu cancerul la 66 de ani, exact aceeaşi vârstă pe care o am eu acum. Aşadar, în zilele ce au trecut am avut diferite stări de nelinişte”, a declarat Brian May. De asemenea, muzicianul a precizat că doctorii sunt pozitivi şi că i-au spus că şi în cazul în care testele vor arăta o formă de cancer, va fi cel mai probabil tratat cu succes.

Brian May este căsătorit cu actriţa Anita Dobson. Trupa Queen a lansat 15 albume până la destrămarea sa, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury. Artistul a murit la 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991, la o zi după ce a anunţat în mod public că este bolnav de SIDA. Piese ca ”Bohemian Rhapsody” şi ”Don't Stop Me Now”, compuse de Mercury, au intrat în panteonul rockului şi o nouă generaţie de artişti, printre care Lady Gaga, Robbie Williams, Foo Fighters şi Muse, revendică influenţa trupei Queen.