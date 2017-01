Brian May, doctor în astronomie

Chitaristul legendarei trupe Queen, Brian May, a obţinut titlul de doctor în astronomie, la peste 30 de ani după ce a început redactarea tezei sale de doctorat. “Sînt fericit, nu vă pot spune cît valorează acest lucru pentru mine”, a declarat Brian May, în vîrstă de 60 de ani, după ce a aflat decizia Colegiului Imperial din Londra de a îi acorda titlul de doctor pentru lucrarea pe care a predat-o la începutul lunii august.

Lucrarea de 48.000 de cuvinte a stat în hambarul casei din Surrey a lui Brian May din 1974, de cînd chitaristul a abandonat studiile pentru a se consacra grupului Queen. Anul trecut, autorul hiturilor “We Will Rock You”, “The Show Must Go On” şi “Flash” a decis să-şi termine studiile universitare. După nouă luni de cercetări suplimentare, Brian May a predat lucrarea de doctorat pe 3 august, iar joi a trecut de examenul oral. Teza sa demonstrează că norii de praf din sistemul solar se deplasează în aceeaşii direcţie ca şi planetele. Brian May va primi diploma în mai 2008, în timpul unei ceremonii la Royal Albert Hall din Londra. Chitaristul a declarat că va sărbători acest eveniment împreună cu familia şi prietenii.

Brian May mai are o diplomă în fizică, obţinută de la universitatea londoneză unde a studiat praful interstelar. În mai, chitaristul a primit titlul onorific de doctor al Universităţii din Exter, sud-vestul Marii Britanii. În octombrie 2006, Brian May a lansat o carte scrisă în colaborare cu astronomii Patrick Moore şi Chris Lintott, “Bang! The Complete History of the Universe”, în traducere, Bang! Istoria completă a Universului. Volumul este destinat popularizării astronomiei. Brian May susţine că pasiunea pentru astronomie l-a ajutat să rămînă cu picioarele pe pămînt.