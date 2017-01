Brian Voss, o legendă a bowling-ului

Centrul de Entertainment şi Sport Lake View din Constanţa a avut parte, marţi seară, de un oaspete de marcă. Americanul Brian Voss, unul dintre starurile Professional Bowlers Association (PBA) începând cu anul 1982, a vizitat cel mai modern complex de gen din România, Lake View Center. În vârstă de 52 de ani, Voss are în palmares 25 de titluri PBA, primul, în 1983, iar ultimul obţinut în urmă cu un an. A fost desemnat în 1988 PBA Player of the Year, fiind inclus în PBA Hall of Fame în 1994 şi în USBC Hall of Fame în 2007.

După ce a participat la sfârşitul săptămânii trecute la primul turneu internaţional organizat în România, IDM Bucharest International Open, turneu pe care l-a şi câştigat, Voss a venit pentru prima oară la Constanţa, fiind impresionat de condiţiile oferite de Lake View Center. „Eu călătoresc peste tot în lume şi joc în turnee. Învăţ oamenii cum să joace bowling. Pur şi simplu iubesc bowling-ul. Practic acest sport de 45 de ani. Acest centru este unul foarte frumos. Am fost prin multe locuri şi când ajung într-un loc precum acesta, spaţios şi dotat cu tot ceea ce are nevoie un pasionat de bowling, pot spune că un jucător se simte perfect“, a spus Voss, care a oferit celor prezenţi marţi seară la Lake View Center o scurtă demonstraţie, în care şi-a arătat valoare prin lansarea spectaculoasă a bilei, impresionând asistenţa. „Bowling-ul este un sport popular în America, fiind un sport pentru toate vârstele. Jucătorii români sunt sportivi buni, sunt talentaţi şi înţeleg foarte bine mecanica trimiterii bilei. Poate că, într-o zi, unul dintre ei va deveni cel mai bun din lume. În bowling trebuie să conduci bila aşa cum ai conduce o maşină. Tehnica este foarte importantă“, a adăugat Voss.

Brian Voss a crescut în Anchorage, Alaska (Statele Unite ale Americii), unde tatăl său a devenit proprietarul unui centru de bowling atunci când Brian a împlinit 6 ani. Iar pasiunea pentru bowling i-a adus de-a lungul carierei sale câştiguri în valoare de peste 2,4 milioane de dolari. Considerat un adevărat “playboy”, Voss s-a dovedit un profesionist desăvârşit, rezultatele înregistrate fiind elocvente. Interesant este şi faptul că Voss a lucrat pentru o perioadă de doi ani ca tehnician electronist pentru Armata SUA în zona Seattle, câştigând mai multe campionate ale Armatei.

Alături de Brian Voss, la Constanţa s-a aflat şi Valentin Fătu, preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii din cadrul Federaţiei Române de Popice-Bowling, component al echipei de bowling CS Elcomex & Delfinii Constanţa, care a ocupat locul 13 în turneul de la Bucureşti. „Este pentru prima dată când un jucător profesionist de bowling vine la Constanţa şi este o oportunitate pentru noi de a învăţa despre adevăratul bowling, cel profesionist. Voss promovează bowling-ul în ţările balcanice. Am discutat cu Brian ca anul viitor să vină pentru o perioadă mai mare la Constanţa, pentru a lucra cu toţi jucătorii de bowling, amatori şi profesionişti. Pentru a vă da seama de valoarea lui Voss, trebuie să vă gândiţi la ce reprezintă Michael Jordan pentru baschet. Vrem să organizăm la Lake View Center, care oferă condiţii ideale pentru a practica bowling-ul, şi un turneu internaţional pentru jucătorii de bowling în vârstă de peste 50 de ani. Pentru amatorii de mişcare vreau să mai spun un lucru: bowling-ul este un sport care crează dependenţă după ce lansezi prima bilă”, a declarat Fătu.