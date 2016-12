Bricul Mircea, pregătit să înfrunte din nou Atlanticul

La bordul Bricului Mircea se fac în aceste zile ultimele pregătiri înainte ca velierul Academiei Navale “Mircea cel Bătrîn” să traverseze, pentru a treia oară, Atlanticul. Cu un echipaj format din 76 militari, nava a ieşit, ieri, în larg, pentru două zile de verificări. Referitor la regata la care urmează să participe velierul, comandantul navei-şcoală, comandorul Gabriel Ioan Moise, a declarat: „Va fi o misiune extrem de delicată, de anduranţă! Urmează să plecăm în 13 aprilie din Portul Constanţa şi ne vom întoarce pe 1 septembrie. În toată această perioadă vom traversa Marea Mediterană, Atlanticul şi retur şi vom participa la o regată peste ocean organizată de Asociaţia Internaţională a Velierelor. Vom participa doar la trei etape din toată această regată, care este mult mai vastă: intrăm în etapa a doua între insulele Canare şi Bermuda, etapa a treia, Bermuda - portul Charleston de pe Coasta de Est a Americii, iar următoarea etapă, între Charleston şi Boston, după care ne întoarcem spre casă.” Din spusele comandantului, participarea navei româneşti la asemenea misiuni are multiple avantaje: “Forţele Navale Române dispun, prin nava şcoală Mircea, de un nivel foarte ridicat de instruire al studenţilor şi elevilor Marinei noastre. Vor poarticipa la acest marş de instrucţie 65 de studenţi ai Academiei Navale, viitori ofiţeri la bordul navelor militare de marină şi, de asemenea 35 de elevi ai Şcolii de Maiştri, viitori maiştri militari. Alături de ei vor participa încă zece cadeţi străini în cadrul programelor de pregătire care au la bază schimbul de studenţi între Academia Navală şi alte instituţii similare ale unor şcoli de marină prodigioase. Eficienţa pregătirii la bordul unui velier este mult mai mare decît pe orice altă navă modernă, întrucît elevii au contact nemijlocit cu marea, cu forţele naturii. În primele două treimi, cadeţii execută navigaţia clasică (costieră, astronomică) şi doar în ultima parte de stagiu au acces la aparatura de bord, iar după aceasta au acces la comanda navei, sub supravegherea instructorilor. În plus, prin ţinuta sa aristocrată, bricul este un ambasador eficient.” Deşi, în mod regretabil, Asociaţia Internaţională a Velierelor nu are o reprezentanţă în România, nava-şcoală Mircea este un membru de cinste al acestei organizaţii internaţionale care reuneşte anual cele mai frumoase “perle” ale marinelor cu tradiţie din întreaga lume, în cadrul unor regate peste Atlantic. În acest an, bricul va intra din nou în competiţie cu cele mai mari veliere din lume şi amintim aici doar cîteva nume ale “suratelor” lui Mircea, din prima clasă a velierelor mari: „Eagle”, nava şcoală a Pazei de Coastă americane, „Zagrej” a Academiei Navale din Portugalia sau „Gorsh Fock” a Germaniei. Vor mai participa nave-şcoală italiene, olandeze, franceze sau spaniole cu care nava românească s-a mai întîlnit de-a lungul timpului. După ieşirea navei-şcoală de la reparaţii, din şantierul naval Brăila, în 2002, în fiecare an, velierul a participat la marşuri de instrucţie lungi care s-au desfăşurat în afara Mării Negre. În anii 2004, 2005, 2007, nava a participat la regate internaţionale unde a reuşit să cîştige numeroase trofee care pot fi admirate la interioarele navei. Activităţile din cadrul acestor manifestări de amploare continuă şi la cheu, pe uscat, în cadrul unor concursuri tradiţionale marinăreşti la care participă toate echipajele navelor angrenate.