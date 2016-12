Bricul „Mircea“ şi submarinul „Delfinul“, atracţiile Zilei Porţilor Deschise

Peste 1.000 de turişti şi constănţeni au venit, sâmbătă, în dana militară a Portului Constanţa pentru a admira cele aproape 40 de nave ale Forţelor Navale cu prilejul Zilei Porţilor Deschise, eveniment ce prefaţează Ziua Marinei. Printre cele mai importante puncte de atracţie s-au numărat bricul „Mircea“, fregatele „Regele Ferdinand“ şi „Regina Maria“, submarinul „Delfinul”, dar şi elicopterul „Puma Naval”. Cei care au ales să îndure căldura sufocantă pentru a lua parte la acest moment special pentru cadrele Forţelor Navale nu au regretat. Oamenii au putut admira şi explora fregate, corvete, nave purtătoare de rachete, monitoare, vedete fluviale şi dragoare. De asemenea, au avut şansa de a vedea de aproape armele folosite în misiuni de infanteriştii marini. Vizitatorii au mai învăţat despre tehnica de scufundare de la standul Centrului de Scafandri Constanţa. Atmosfera a fost animată de fanfara Forţelor Navale. Cei mai încântaţi au fost, bineînţeles, copiii. „Cel mai mult mi-a plăcut elicopterul. Domnii de acolo m-au lăsat să mă urc în el şi mi-au arătat cum merge totul. Are o armă mare şi e foarte frumos. Aş vrea să am şi eu un elicopter sau să conduc unul”, şi-a rezumat vizita în dana militară Alexandru, un băieţel de opt ani, din Bucureşti.

IMPRESIONAŢI Nici adulţii care au răspuns invitaţiei Forţelor Navale nu au rămas impasibili la spectacolul din jurul lor. „A fost o experienţă extraordinară, m-am simţit foarte bine şi mă bucur că am venit aici. Am fost impresionată de bricul „Mircea“. Întotdeauna mi-am dorit să-l văd de aproape. Vreau să-i felicit pe organizatori şi abia aştept festivităţile dedicate Zilei Marinei”, a declarat o tânără din Constanţa. „Vin în fiecare an aici, cu întreaga familie. Fiului meu îi plac foarte mult navele militare, iar în acest an a fost foarte bucuros că a reuşit să se urce la bordul submarinului. Mie mi-a plăcut foarte mult bricul, mi se pare o navă încărcată de istorie. Întotdeauna m-au atras mai mult navele cu pânze decât cele moderne”, a declarat un constănţean. O notă specială a fost dată evenimentului de jocurile marinăreşti care sunt puse în scenă în fiecare an şi cu prilejul Zilei Marinei.