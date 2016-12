Bridget Jones se întoarce cu un nou roman, programat să se lanseze pe 11 octombrie. ”Bridget Jones’s Baby: The Diaries” va însoți noul film care se centrează pe o nouă etapă din viața lui Bridget: momentul în care aceasta devine mamă pentru prima oară. Fanii erau de părere că nu se va mai lansa o nouă carte din seria Bridget Jones, după lansarea ultimului roman, ”Mad About the Boy”, în 2013, informează contactmusic.com. Scriitoarea Helen Fielding a declarat: ”În esență, Bridget Jones vorbește despre distanța dintre ceea ce simțim și cum se așteaptă ceilalți să fim și cum suntem, de fapt; și - ceva ce Bridget descoperă odată cu avansarea sarcinii sale - cum credem că ne va fi viața și cum se întâmplă să fie, de fapt. Sunt nerăbdătoare să văd lumea lui Bridget din nou, pe marele ecran, și sunt încântată să fiu din nou publicată de Jonathan Cape”. În noul film ce va fi lansat pe 16 septembrie, alături de Renee Zellweger, interpreta personajului principal, nu va mai juca Hugh Grant, care l-a jucat pe unul din iubiții lui Bridget, în filmele anterioare. Filmul ”Bridget Jones’s Baby” o va avea în calitate de co-scenarist pe talentata actriță britanică Emma Thompson, care va și juca în noul lungmetraj, în rolul unei moașe.

Ultimul roman din seria Bridget Jones, ”Mad About The Boy”, era plasat în viitor, după moartea soțului lui Bridget, Mark Darcy. Dar noua carte o va prezenta pe Bridget făcând față unei sarcini neașteptate și încercând să-și dea seama cine este tatăl copilului ei. Primul roman al lui Helen Fielding, ”Jurnalul lui Bridget Jones”, a fost publicat în 1996 și a devenit bestseller internațional. Cărțile au fost ecranizate, actorii Renee Zellweger și Colin Firth jucând în distribuția filmelor. Bridget și-a făcut prima apariție în 1995, într-o rubrică scrisă de scriitoarea și jurnalista Helen Fielding în ziarul ”The Independent”. Jurnalul fictiv al lui Bridget Jones a devenit un best-seller în anul următor, fiind urmat de două noi romane și două filme. Primele două romane din seria ”Bridget Jones” s-au vândut în peste 15 milioane de copii pe plan mondial, au fost traduse în 40 de ţări şi au fost adaptate în două filme în care rolurile principale au fost jucate de Renee Zellweger, Hugh Grant şi Colin Firth.