Brigitte Nielsen s-a măritat a cincea oară

Actriţa daneză s-a căsătorit a doua oară cu cel de-al cincilea soţ, un fost fotomodel italian, pe nume Mattia Dessi. Nunta a avut loc, sîmbătă, într-un complex balnear de cinci stele din Malta. Brigitte Nielsen, care va împlini 43 de ani, pe data de 15 iulie, s-a mai căsătorit o dată cu Mattia Dessi, de 28 de ani, în februarie 2005, în Republica Dominicană, dar ceremonia a fost lovită de nulitate întrucît nu se pronunţase divorţul oficial de soţul cu numărul patru, fostul pilot elveţian de raliu, Raoul Meyer.

Brigitte Nielsen nu este străină de situaţiile neconvenţionale. Povestea de dragoste a actriţei daneze de dimensiuni statuare cu fostul membru al trupei Public Enemy, Flavor Flav, pe care l-a întîlnit în 2004, în timpul emisiunii "The Surreal Life", difuzată de postul de televiziune VH1, a făcut subiectul unui reality-show intitulat "Strange Love", în 2005. Emisiunea s-a terminat cînd Brigitte Nielsen l-a părăsit pe Flavor Flav pentru Mattia Dessi. Brigitte Nielsen este recunoscută pentru viaţa sa privată extrem de... pigmentată. A fost căsătorită cu Sylvester Stallone, soţul numărul doi, pe care l-a părăsit pentru că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor sale... sexuale, lăsîndu-l pe actorul american pe marginea depresiei nervoase şi cu o dependenţă de afrodisiace. A avut apoi o relaţie cu fostul star al fotbalului american, Mark Gastineau, cu care are un fiu, Killian, ajuns la vîrsta adolescenţei. Actriţa daneză mai are trei băieţi, cu foştii soţi Raoul Meyer şi fotograful Sebastian Copeland.