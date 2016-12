Britanicii - mai anti-români. UE - nicio reacţie

Românii din Marea Britanie sau cei care au de gând să îşi caute un trai mai bun în Regatul Unit se lovesc de un zid tot mai înalt şi mai solid de xenofobie. Dacă ar fi vorba despre „atacuri” izolate, venite din partea vreunui grup radical, n-ar fi mare bai. Avem şi noi radicalii noştri... Fenomenul a devenit însă îngrijorător pe măsură ce accentele xenofobe anti-româneşti au răzbătut la nivel de formatori de opinie şi au fost îmbrăţişate la scară tot mai largă în mass media britanică. Nu mai departe de ieri, cotidianul „Mirror” a publicat un articol ilustrat cu o carte poştală care încearcă să convingă românii şi pe vecinii noştri bulgari să stea acasă şi să nu mai încerce să emigreze în Anglia. \"De ce se luptă Guvernul cu ideea difuzării unor reclame în Bulgaria şi România, pentru a-i impiedica pe muncitori să se mute aici?\", se întreabă autorul articolului, Brian Reade. \"Dacă nu îi vrem aici, atunci să îi zdruncinăm cu şocul cultural care îi aşteaptă ademenind-o pe Judith Chalmers, de la pensie, să citească această carte poştală la emisiunea “Wish You Weren\'t Here?” (“Nu vă vrem aici”), pe posturile de televiziune româneşti şi bulgare\", continuă jurnalistul. În vârstă de 76 de ani, Judith Chalmers este o fostă prezentatoare britanică de televiziune, care este cunoscută pentru emisiunea de călătorii \"Wish You Were Here...” (“Mi-aş dori să fii aici”), din anii \'70 şi \'80, în care apărea deseori în bikini. Cum îi sperie britanicii pe imigranţi? \"Dragi hoarde dezlănţuite, străzile noastre nu sunt pavate cu aur, ci cu sânge şi vomă, din cauza culturii noastre de chef de băutură. Vremea nu este doar foarte sumbră, ci nu îi putem face faţă. Zăpada, ploaia şi soarele au fost renumite viscol, inundaţii şi secetă şi ne panicăm la vederea lor. (…) Şi, dacă încă vreţi să mai veniţi aici, ţineţi minte asta: Veţi fi acuzaţi pentru că ne-aţi luat slujbele şi locuinţele sociale, veţi fi acuzaţi de aglomerarea şcolilor şi spitalelor şi de mâncatul lebedelor noastre. Mai vreţi să fiţi aici?\". Comentariile pe tema durităţii abordării engleze a subiectului rămân la latitudinea fiecăruia dintre noi. Însă deranjează cras faptul că atare manifestări în sens invers (dinspre România spre Marea Britanie) ar fi atras cu siguranţă reacţii ferme şi virulente din parte UE, care întârzie însă să apară în cazul atacurilor britanicilor. Lipsa autosesizării forurilor UE a determinat-o pe Corina Creţu să iniţieze o scrisoare dechisă prin care liderii europarlamentarilor socialişti cer preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, acţiuni ferme împotriva intenţiei Londrei de a menţine restricţiile pe piaţa muncii pentru români şi bulgari, în care este condamnată şi amploarea manifestărilor xenofobe. Aşteptăm şi reacţiile. Sperăm că nu în zadar.