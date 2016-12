Britanicii de la Motorhead, confirmaţi la Ost Fest

La mai puţin de două săptămâni de la anunţarea trupei Dimmu Borgir, care va concerta în prima zi a festivalului Ost Fest, organizatorii confirmă o altă prezenţă de excepţie pe scena de la Bucureşti, pentru a treia zi a festivalului, 17 iunie 2012: Motorhead. Festivalul Ost Fest va avea loc in perioada 15-17 iunie 2012, la Zone Arena din Bucureşti şi este un eveniment organizat de Project Events, în colaborare cu Cavalleria Events.

Motorhead poate fi declarată o... legendă în viaţă, ce se menţine în topuri de mai bine de 36 de ani. De la constituirea trupei în 1975, de către Lemmy Kilmister, celebra trupă britanică a reuşit să vândă peste 50 de milioane de copii ale albumelor, la nivel mondial. Concertul Motorhead din România face parte din turneul de promovare a ultimului lor album, „The World Is Yours”.

Talentul celor de la Motorhead le-a fost apreciat şi recunoscut, de-a lungul anilor, prin numeroase premii: în 1980, trupa a câştigat Discul de Argint pentru albumul „Bomber”, în 1991, a primit o nominalizare la premiile Grammy pentru albumul „1916”, iar în 2001, a fost distinsă cu Discul de Aur pentru piesa „The Game”. Sunt puţini cei care nu au ascultat şi fredonat hituri precum „Ace of Spades”, „Killed By Death” sau „Born to Raise Hell”.

Biletele pentru cea de-a treia zi de festival, când vor urca pe scenă şi cei de la Motorhead, se pot procura, începând de ieri, la următoarele preţuri: 500 lei - Tribună VIP (include catering), 350 lei - Fire Circle, 265 lei - Tribună, 120 lei - Golden Circle şi 90 lei - Gazon. Preţul abonamentelor valabile pentru toate cele trei zile de festival este de: 800 lei - Tribună VIP (include catering), 525 lei - Fire Circle, 400 lei - Tribună, 200 lei - Golden Circle şi 150 lei - Gazon. Biletele, cât şi abonamentele se pot comanda şi online, de pe site-urile biletoo.ro, blt.ro sau myticket.ro.