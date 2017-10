Britanicii o vor în continuare pe May! Nu contează că tuşeşte

Un sondaj de opinie arată că Theresa May, premierul Marii Britanii, este iubită de popor. Astfel, potrivit sondajului ORB, realizat pentru „The Telegraph“, şase din zece britanici vor ca premierul Theresa May să rămână în funcție până la finalizarea negocierilor privind Brexitul, adică martie 2019. Ca procent, 57% dintre votanți își doresc acest lucru. Numai unul din cinci intervievați, în acest sondaj realizat în rândul a peste 2.000 de persoane, consideră că ministrul de Externe, Boris Johnson, ar fi un mai bun înlocuitor al lui May.

Reamintim că încercarea Theresei May de a-și reafirma autoritatea a fost obstrucționată săptămâna trecută, când discursul său a fost întrerupt de accese de tuse și de ironii. Discursul a venit la doar câteva luni după alegerile anticipate din iunie, în urma cărora Partidul Conservator pe care îl conduce a pierdut majoritatea în Parlament, cu câteva zile înainte de începerea oficială a negocierilor privind Brexitul cu Uniunea Europeană. Totuși, sondajul ORB de luni arată că doar 46% dintre votanți sunt de părere că May "nu este potrivită să conducă" și 43% nu sunt de acord cu discursul său. Sprijinul pentru Partidul Conservator este în prezent la 40% în sondajele de opinie, a mai scris „The Telegraph“.