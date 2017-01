Britanicii, satisfăcuți cu greu de politicieni

În aceste vremuri tulburi în care britanicii încă nu știu ce îi așteaptă concret după ieșirea din UE, politicienii din Regatul Unit par să bată în retragere sau să se confrunte cu sarcini tot mai dificile, unii fiind interpelați nu doar de alegători, ci și de... urmașii acestora încă minori. Se pare că efervescentul Nigel Farage a lăsat în urma demisiei sale de la conducerea UKIP un... cartof fierbinte! Diane James a demisionat din funcția de lider al UKIP, la numai 18 zile după ce l-a succedat pe Nigel Farage, care a condus campania pentru ieșirea Marii Britanii din UE. Într-o declarație pe Twitter, parlamentara de 56 de ani a spus marți că, de când și-a asumat conducerea partidului anti-imigrație, a devenit destul de clar că nu are suficientă autoritate sau destul suport printre colegii din Parlamentul European și din partid pentru a implementa schimbările pe care le consideră necesare și pe care și-a bazat campania. Ea a spus că din motive profesionale și personale va demisiona de la conducerea UKIP. UKIP a devenit o forță politică sub conducerea lui Farage, care a câștigat capital politic și electoral printr-un discurs anti-imigrație și anti-UE. Direcția partidului, care concurează cu laburiștii pentru voturile clasei de mijloc, va fi pusă sub semnul întrebării după ce doi lideri au demisionat în mai puțin de trei luni. Deocamdată, Nigel Farage a declarat miercuri, pentru BBC, că va fi liderul interimar al formaţiunii radicale, până la noile alegeri din cadrul partidului. ”Eu încerc să scap, dar, când devin liber, ei mă trag înapoi”, a glumit Nigel Farage.

Nici proaspătul premier britanic nu are viață prea ușoară. O fetiţă de 5 ani a criticat-o, într-o înregistrare video publicată de mama ei pe YouTube, pe Theresa May pentru modul în care gestionează problema persoanelor fără adăpost, relatează Russia Today. În înregistrarea care are deja zeci de mii de vizualizări, Brooke Blair i s-a adresat direct Theresei May, făcând apel la acordarea de asistenţă financiară persoanelor fără adăpost din Marea Britanie. Așadar, nu doar Brexitul preocupă britanicii, ci și persoanele lipsite de mijloace elementare de supraviețuire, un semnal de alarmă care, deși tras de o fetiță de 5 ani, îngrijorează tot mai mult populația Regatului Unit, mai ales când ieșirea din UE nu ajută la evoluția pozitivă pe piețele financiare internaționale. Deja, adjunctul ministrului german de Finanțe a avertizat că ”Londra nu trebuie să se aştepte la niciun fel de negocieri cu UE, înaintea declanşării procedurii formale privind Brexit”. Jens Spahn, adjunct al ministrului german de Finanţe şi unul dintre liderii Uniunii Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a salutat anunţul premierului Theresa May privind declanşarea până la sfârşitul lunii martie 2017 a procedurii de ieşire a Marii Britanii din UE, dar a avertizat Londra că, dacă vrea menținerea accesului la piața comunitară, va trebui să țină frontierele deschise, adică exact ce nu doresc cei care au votat la referendum ieșirea din UE.