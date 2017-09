Britanicul Mark Beaumont a traversat lumea în 78 de zile, 14 ore și 40 de minute

Recordul mondial pentru cea mai rapidă traversare a planetei pe bicicletă a fost doborât de un britanic, care a parcurs 29.000 de kilometri în 78 de zile, 14 ore și 40 de minute. Practicant al ciclismului de anduranță, Mark Beaumont a pedalat 18 ore pe zi și a ars peste 9.000 de calorii pe zi. "Este vorba despre a ținti către nivelul următor. Nu am mai mers pe propriile picioare de vreo două luni și jumătate. Această cursă m-a transportat într-o stare mentală profundă, cum nu am mai trăit înainte", a spus scoțianul, care a finalizat cursa sub Arcul de Triumf din Paris. În a 9-a zi de aventură, Beaumont a fost la un pas să abandoneze, după ce a fost implicat într-un incident în Rusia și s-a ales cu o rană la cot și un dinte spart.

Recordul anterior era deținut de neozeelandezul Andrew Nicholson, care a reușit să termine traseul în 123 de zile. Un reprezentat al Guinness World Record i-a înmânat biciclistului scoțian două certificate pentru omologarea celor două recorduri mondiale: unul pentru completarea traseului în jurul lumii, un altul pentru cea mai mare distanță parcursă pe bicicletă într-o singură lună.