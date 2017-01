British Sea Power, în România

Revelaţia indie rock-ului britanic din ultima decadă, trupa British Sea Power, va concerta, în premieră în România, pe data de 8 iunie. Evenimentul va avea loc în clubul Silver Church din Bucureşti.

Înfiinţat la Brighton, în anul 2000, grupul însumează în prezent şase membri şi are la activ cinci albume de succes, o nominalizare la prestigiosul Mercury Music Prize, în 2008, precum şi numeroase apariţii la TV în SUA şi Marea Britanie. Sound-ul unic al trupei acoperă un spectru larg de influenţe, trecând prin punk-ul visceral al anilor \'70 şi pop rock-ul britanic melodios din ultimii ani, ceea ce i-a făcut pe critici să o compare cu o varietate de formaţii, de la The Cure şi Joy Division la The Pixies şi Arcade Fire. Cel mai nou album British Sea Power, „Valhalla Dancehall”, poate fi găsit în librăriile Cărtureşti.