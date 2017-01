Britney Spears a scăpat de închisoare

Cîntăreaţa americană Britney Spears, acuzată de fugă de la locul unui accident care a avut loc pe 6 august, a scăpat de o pedeapsă de pînă la şase luni de închisoare după ce a încheiat o înţelegere cu proprietarul vehiculului avariat. Vedeta în vîrstă de 25 de ani continuă să fie cercetată pentru conducere cu permisul suspendat, în urma unui alt accident, potrivit poliţiei din Los Angeles. Pe 21 septembrie, Britney Spears a fost pusă sub acuzaţie pentru fugă de la locul accidentului şi conducere fără permis valabil, după un incident care a avut loc în apropiere de Los Angeles. Pe 6 august, vedeta a fost filmată în timp ce încerca să-şi parcheze maşina. Ea a lovit o maşină din parcare, după care a plecat ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarul vehiculului avariat a raportat incidentul pe 9 august. În urma celui de-al doilea accident, poliţia a descoperit că Britney Spears conducea de mai mulţi ani, în statul California, cu un permis eliberat de statul Louisiana. Rezidenţii permanenţi din California trebuie să deţină un permis de conducere eliberat de autorităţile locale.

Din cauza problemelor pe care le are cu justiţia, Britney Spears a pierdut provizoriu, pe 1 octombrie, custodia celor doi copii ai săi în favoarea fostului său soţ, Kevin Federline. Cîntăreaţa a obţinut ulterior dreptul de a-şi vizita copiii, Sean Preston, în vîrstă de 2 ani şi Jayden James, în vîrstă de 1 an şi de a petrece o noapte pe săptămînă cu aceştia în prezenţa unei terţe persoane. O nouă audiere în procesul de stabilire a custodiei copiilor a fost programată ieri. Judecătorul a atenţionat-o pe Britney Spears că, din cauza comportamentului turbulent afişat de ea în ultimul an, ar putea să piardă definitiv custodia copiilor.