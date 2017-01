Britney Spears, ameninţată cu rezilierea contractului

Simpatica vedetă americană a fost ameninţată de casa ei de discuri cu rezilierea contractului, din cauză că, după anunţul divorţului de Kevin Federline, vedeta merge în fiecare noapte la petreceri şi nu se mai ocupă de muzică. Jive, casa de discuri a lui Britney Spears, este foarte îngrijorată de faptul că aceasta îşi pune cariera în pericol, mai ales că vedeta şi-a luat o pauză de un an şi jumătate pentru a se ocupa de familie.

După anunţul divorţului de Kevin Federline, Britney Spears a fost o prezenţă constantă la petrecerile din Los Angeles, împreună cu prietena ei, starleta Paris Hilton. O sursă apropiată lui Britney a declarat că vedeta, care a născut în septembrie cel de-al doilea copil, Jayden James, le-a spus prietenilor: "Am fost însărcinată în majoritatea timpului în ultimii doi ani şi jumătate şi acum vreau să petrec."

Britney Spears, "starul Lolita" care a cunoscut celebritatea în 1999, cu melodia "Baby One More Time", a vîndut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, înainte de a lua hotărîrea de a face o pauză în carieră, în urmă cu un an şi jumătate, pentru a se dedica familiei. Timp de cinci ani, ea a deţinut titlul de cîntăreaţa cea mai bine plătită din lume, cu 38,5 milioane de dolari anual şi a fost detronată în 2006 de Madonna, conform Cărţii Recordurilor.