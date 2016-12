Britney Spears are interzis la mobil

Cântăreaţa americană Britney Spears, aflată sub curatela tatălui ei, în urma problemelor psihice cu care s-a confruntat, trebuie să respecte o serie de reguli, printre care să nu posede un telefon personal. “Cercul de apropiaţi ai lui Britney o supraveghează atent, să se asigure că aceasta se comportă normal”, a declarat o sursă pentru tabloidul britanic “The Sun”. “Una dintre reguli presupune renunţarea la telefonul mobil. Asta îi ajută pe apropiaţii cântăreţei să o ţină sub control”, a mai spus sursa citată. De altfel, Britney Spears a mărturisit, în luna martie a acestui an, că nu deţine un telefon mobil, după ce fostul ei bodyguard a acuzat-o anul trecut de hărţuire sexuală, susţinând că vedeta i-a trimis poze nud cu ea, de pe telefonul mobil.

Britney Spears se află sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, acesta preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător. Potrivit declaraţiilor recente ale avocaţilor artistei, care între anii 2000 şi 2005 a fost cea mai bine plătită cântăreaţă din lume, starea sa de sănătate mintală s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii doi ani. Artista americană şi-a lansat pe 25 martie cel de-al şaptelea album de studio, intitulat “Femme Fatale”, iar în prezent se află în turneu.