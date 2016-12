Britney Spears are o nouă relaţie

Cântăreaţa americană Britney Spears, care la începutul anului s-a despărţit de logodnicul ei, Jason Trawick, după o relaţie de doi ani şi jumătate, are deja un nou iubit. În luna ianuarie, Britney Spears a anunţat că s-a despărţit de Jason Trawick, cu care se logodise în decembrie 2011, la 19 luni după ce confirmaseră că au o relaţie. ”Îl voi adora mereu”, a spus atunci cântăreaţa, care a menţionat că a rămas în relaţii de prietenie cu cel care i-a fost şi manager. Însă, în ultimele săptămâni, Britney Spears, în vârstă de 31 de ani, s-a afişat aproape zilnic cu noua sa cucerire, David Lucado, de 27 de ani, de profesie avocat, scrie ”Daily Mail”.

Britney Spears nu va mai juriza emisiunea-concurs The X Factor USA, după un singur sezon petrecut în juriul acestui show TV. Se zvoneşte că artista plănuieşte o serie de concerte la Las Vegas, la celebrul Caesar\'s Palace, unde au mai susţinut turnee şi Celine Dion şi Cher şi este în negocieri pentru a apărea într-un serial de televiziune. Britney Spears se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de căderi nervoase. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut custodia celor doi copii ai ei, Sean Preston şi Jayden James. Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului ”Circus”, în decembrie 2008. Britney Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie ”Glee”, după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, ”Femme Fatale”, din care single-ul ”Hold It Against Me” a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100.