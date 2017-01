Britney Spears face apel la fani

Cîntăreaţa americană i-a invitat pe membrii din fan clubul ei oficial să intre pe pagina sa de Internet şi să aleagă între cele cinci titluri propuse pentru albumul pe care îl va lansa după trei ani de absenţă. Primul dintre titluri, ”Omg Is Like Lindsay Lohan Like Okay Like”, este o ironie la adresa actriţei Lindsay Lohan, care, precum Britney Spears, este ţinta publicaţiilor de scandal, din cauza vieţii sale agitate. Celelalte patru titluri propuse sînt ”What if the Joke is on You”, ”Down Boy”, ”Integrity” şi ”Dignity”.

După ce a ieşit de la reabilitare în luna martie, experienţă pe care o descrie ca umilitoare, cîntăreaţa a semnat un acord privind divorţul de Kevin Federline, cu care era căsătorită din 2004 şi l-a concediat pe managerul ei, Larry Rudolph. Britney Spears încearcă să revină în prim-plan şi a cîntat în mai multe cluburi, în show-uri de cîte 15 minute, tot pentru prima oară în ultimii trei ani.