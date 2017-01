Britney Spears îşi plăteşte tatăl cu 10.000 de dolari pe lună

După ce a fost plasată sub curatela tatălui său în urmă cu cîteva luni, cîntăreaţa americană trebuie să-i plătească 10.000 de dolari pe lună pentru a avea grijă de ea. Britney Spears, în vîrstă de 26 de ani, a fost plasată sub tutela tatălui său pe 1 februarie, măsură care se va menţine pînă pe 31 iulie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. În ianuarie, din cauza problemelor personale cu care vedeta s-a confruntat în ultima vreme, cîntăreaţa a fost internată de două ori în secţia de psihiatrie a spitalului UCLA din Los Angeles.

Tatăl lui Britney, Jamie Spears, a renunţat la slujba sa de maestru bucătar, pentru a-şi ajuta fiica, însă efortul său este pe deplin răsplătit pentru că, numai pe luna februarie, starul i-a plătit un salariu de 10.000 de dolari, potrivit unor documente judiciare publicate de presa americană. De la plasarea sub tutela tatălui, s-au înregistrat progrese în comportamentul cîntăreţei. Astfel, un judecător de la un tribunal din Los Angeles i-a acordat dreptul de a-şi vizita mai des cei doi copii ai săi, în urma unei audieri la care a asistat şi fostul său soţ, Kevin Federline. De asemenea, a avut o apariţie scurtă într-un episod al serialului “How I Met Your Mother”, foarte lăudată de critici. Ea se va întoarce pe platourile de filmare ale serialului, într-un nou episod, la cererea producătorilor, pentru că prestaţia ei a atras 10,6 milioane de spectatori, audienţa medie a serialului fiind de 8,1 milioane.