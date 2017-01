Britney Spears îşi va lansa al 16-lea parfum

Dacă nu se ocupă cu muzica, Britney Spears este preocupată de colecția sa de parfumuri. Așa că va lansa, la sfârşitul anului, parfumul Fantasy Stage Edition, al 16-lea din colecţia ei, care face parte din gama Fantasy. Britney Spears a lansat primul ei parfum, Curious, în 2004. ”Fantasy Stage Edition reprezintă momentele mele îndrăzneţe pe scenă, din trecut şi din prezent”, afirmă Britney Spears într-un comunicat. Parfumul este format din note de litchi roşu luxuriant, gutuie aurie şi kiwi exotic.

Britney Spears se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în anul 2008, Britney Spears a pierdut custodia celor doi copii ai ei, Sean Preston şi Jayden James. Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului ”Circus”, în decembrie 2008. A obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie ”Glee”, după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, ”Femme Fatale”, din care single-ul ”Hold It Against Me” a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, intitulat ”Britney Jean”, al optulea de până acum, a fost lansat pe 3 decembrie 2013 şi conţine piese realizate în colaborare cu Will.i.am, producătorul albumului, rapperul T.I. şi sora mai mică a lui Britney, Jamie Lynn Spears.