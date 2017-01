Britney Spears le datorează bani avocaţilor

Cîntăreaţa americană trebuie să achite 350.000 de dolari în plus faţă de onorariile avocaţilor săi, care se ridică la aproximativ 600.000 de dolari, în procesul de stabilire a custodiei copiilor pe care îi are cu fostul său soţ, Kevin Federline. Anterior, costul bătăliei judiciare în care Britney Spears s-a angajat de la divorţ pentru obţinerea custodiei celor doi fii ai ei se ridica la aproape 600.000 de dolari. În plus, în urmă cu o lună, un judecător american a decis ca Britney Spears să-i dea fostului soţ suma de 375.000 de dolari pentru onorariul avocatului lui.

Samuel Ingham, un avocat numit din oficiu, va primi în continuare 10.000 de dolari pe săptămînă, iar Andrew Wallet, cel care administrează averea lui Britney Spears alături de tatăl acesteia, va primi un avans de 100.000 de dolari. De asemenea, firma de avocatură care l-a reprezentat pe Jamie Spears cînd acesta a cîştigat controlul asupra averii fiicei sale va primi un avans de 175.000, iar avocatul lui Bryce Spears, fratele lui Britney, va primi 22.500 dolari. Noul avocat care instrumentează stabilirea custodiei copiilor va primi şi el 75.000 de dolari.

Divorţul dintre cei doi a fost pronunţat în vara anului 2007, iar acum sînt angajaţi într-o bătălie judiciară pentru custodia copiilor lor, Sean Preston, de doi ani şi jumătate şi Jayden James, de un an şi jumătate. Britney Spears a pierdut tutela copiilor pe 1 octombrie 2007. Lucrurile nu au mers tocmai bine pentru cîntăreaţă şi a fost plasată sub tutela tatălui său pe 1 februarie, măsură care se va menţine pînă pe 31 iulie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Din cauza problemelor personale cu care Britney Spears s-a confruntat în ultima vreme, cîntăreaţa a fost internată de două ori în decurs de o lună în secţia de psihiatrie a spitalului UCLA din Los Angeles.