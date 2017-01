Britney Spears, nominalizată la MTV Music Video Awards 2008

Britney Spears a fost nominalizată, alături de grupurile Pussycat Dolls şi Ting Tings, la categoria Cel mai bun videoclip, la MTV Music Video Awards 2008, distincţii ce vor fi decernate pe 7 septembrie, la Los Angeles. Britney Spears a fost nominalizată pentru videoclipul piesei “Piece of Me”. Cîntăreaţa a revenit pe scena muzicală, după trei ani de pauză, în 2007, tot la gala MTV Video Music Awards. Mult trîmbiţata întoarcere de anul trecut a cîntăreţei a fost ridiculizată, după ce Britney a apărut pe scenă îmbrăcată ca o dansatoare de striptease, într-un costum cu bikini negru şi cizme lungi cu toc şi a început să mimeze versurile noului ei single “Gimme More”. Apariţia acesteia a fost intens criticată, însă a devenit cel mai discutat moment artistic din cadrul ceremoniei de anul trecut. Din acest motiv, cîntăreaţa a mai luat o pauză în carieră de un an.

La categoria Cel mai bun videoclip au mai fost nominalizate trupele Jonas Brothers, pentru clipul melodiei “Burnin\' Up”, Pussycat Dolls, pentru “When I Grow Up”, Ting Tings, pentru “Shut Up and Let Me Go” şi Chris Brown, pentru “Forever”. Totodată, cei doi membri ai Ting Tings au fost nominalizaţi, alături de Duffy, Estelle, Coldplay şi Leona Lewis, la o categorie specială a premiilor MTV Music Video, dedicată videoclipurilor realizate de trupe din Marea Britanie. La categoria Cel mai bun videoclip rock sînt nominalizate trupele Paramore, Fall Out Boy, Slipknot, Linkin Park şi Foo Fighters. Ceremonia de decernare a MTV Music Video Awards va avea loc pe 7 septembrie, la studiourile Paramount din Los Angeles. Gazda ceremoniei va fi actorul de comedie Russell Brand.