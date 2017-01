Britney Spears nu va colabora cu Madonna

Cîntăreaţa pop americană a infirmat zvonurile cu privire la o viitoare colaborare cu Madonna, în timpul următorului ei concert de la New York. Zvonurile privind colaborarea dintre cele două dive, cu ocazia apropiatului concert Britney Spears de la New York, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al său, ”Circus”, au apărut după ce un bărbat care pretinde că este coaforul cîntăreţei americane a dezvăluit această ”surpriză” pentru un tabloid din SUA. Acest zvon părea să capete şi mai multă greutate în momentul în care Madonna, pentru a-şi arăta sprijinul pentru turneul de revenire al mai tinerei sale colege din industria muzicală, a fost prezentă în public, săptămîna trecută, la concertul suţinut de Britney Spears la Nassau Coliseum din New York. Britney Spears şi-a anunţat însă admiratorii să nu îşi facă speranţe prea mari în privinţa unei colaborări cu Madonna pentru concertul pe care îl va susţine la New York, pe data de 23 martie, declarînd că afirmaţiile făcute de David Alexander sînt false.

Ultima oară cînd Britney Spears şi Madonna au urcat împreună pe aceeaşi scenă a fost în noiembrie 2008, în timpul concertului de la Dodgers Stadium din Los Angeles.