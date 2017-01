Britney Spears plăteşte pensie alimentară de 20.000 dolari pe lună

Pentru întreţinerea celor doi copii ai săi, aflaţi în custodia tatălui lor, Britney Spears îi va plăti fostului ei soţ, Kevin Federline, o pensie alimentară lunară în valoare de 20.000 de dolari. Pensia alimentară stabilită de Curtea Supremă din Los Angeles este cu 5.000 de dolari mai mare decît suma stabilită de comun acord de Britney Spears şi Kevin Federline în urmă cu un an. De asemenea, cîntăreaţa va plăti 250.000 de dolari către avocaţii lui Kevin Federline, reprezentînd onorariile acestora la ultima înfăţişarea privind custodia copiilor. Această decizie închide, formal, cazul privind custodia copiilor fostului cuplu.

Britney Spears şi Kevin Federline s-au căsătorit în 2004 şi s-au despărţit la finalul anului 2006, divorţul cuplului fiind finalizat anul trecut. Britney Spears, de 26 de ani, a pierdut tutela copiilor în favoarea fostului soţ, în vîrstă de 30 de ani, pe 1 octombrie 2007. Cîntăreaţa s-a confruntat în ultimul an cu foarte multe probleme judiciare, sentimentale şi emoţionale, autorităţile fiind nevoite să o plaseze sub tutela tatălui său, măsură ce se va menţine pînă pe 31 iulie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur.