Britney Spears promite un nou album, anul acesta

În ultima vreme o prezenţă constantă la petrecerile de la Hollywood, cîntăreaţa americană a promis că se cuminţeşte, revenind în studioul de înregistrări şi anunţînd că va lansa un nou album pînă la sfîrşitul acestui an. Nu de alta, dar în ritmul în care îşi cheltuieşte averea, riscă să rămînă lefteră şi cu doi copii şi eventual o pensie alimentară de plătit fostului soţ.

"Am lucrat mult la acest album şi abia aştept să-l ascultaţi şi să merg din nou în turneu! Vreau să vă anunţ în exclusivitate că voi lansa un album nou pînă la sfîrşitul acestui an, dar nu am stabilit încă o dată exactă", a anunţat Britney Spears pe site-ul său ofricial. S-ar părea că vedeta a terminat de înregistrat deja jumătate din piesele de pe noul album.

La începutul lunii ianuarie, studioul de înregistrări Jive anunţase că ar putea renunţa la colaborarea cu Britney Spears ca urmare a comportamentului adoptat după ce a cerut divorţul de soţul ei, Kevin Federline. Britney Spears nu a lipsit de la aproape nicio petrecere importantă de la Los Angeles, alături de prietena ei, starleta Paris Hilton şi a fost surprinsă de paparazzi de mai multe ori în stare de ebrietate.