Britney Spears se vinde greu la Las Vegas

Britney Spears şi-a programat o serie de concerte la Las Vegas, începând din luna decembrie, însă nu a reuşit până acum să umple sala decât la trei dintre cele 16 spectacole, scrie lefigaro.fr. Este o mare dezamăgire pentru cântăreaţa de 31 de ani, care spera să facă săli pline la seria de concerte de la Las Vegas, unde urmează să apară timp de doi ani. Dintre cele circa o sută de spectacole prevăzute, fanii pot cumpăra deocamdată bilete la primele 16, însă anturajul artistei este îngrijorat că biletele se vând greu. „După ce s-au cheltuit sute de mii de dolari cu publicitatea, se aşteptau să vândă pe loc biletele la primele 16 spectacole, dar sunt departe de acest lucru”, a spus o sursă în RadarOnline. „Mulţi cred că este un dezastru”, a adăugat sursa.

Lipsa amatorilor de bilete este cu atât mai dureroasă cu cât se face comparaţia cu Shania Twain şi Celine Dion, care au reuşit să facă săli pline la prima lor serie de concerte de la Las Vegas. Celine Dion a susţinut concerte timp de patru ani la Las Vegas şi acum se pregăteşte să revină. În plus, sala Planet Hollywood, unde va cânta Britney Spears din 27 decembrie, nu este prea mare, are doar 4.500 de locuri. Cântăreaţa poate spera însă că lansarea noului său album, „Piece of Me”, pe 8 decembrie, îi va face destulă reclamă pentru a mai umple sala de la Las Vegas.