Britney Spears şochează Biserica

Cîntăreaţa americană Britney Spears a şocat Biserica Catolică după ce a ales un confesional drept cadru pentru o şedinţă foto pentru promovarea noului său album, “Blackout”. Vedeta apare într-una dintre fotografii îmbrăcată într-o fustă extrem de scurtă şi ciorapi de plasă, într-un confesional, alături de un preot chipeş care ascultă cum starul “se căieşte”. Într-o altă fotografie “fierbinte”, cîntăreaţa stă aşezată pe genunchii preotului în confesional.

Britney calcă astfel pe urmele Madonnei, vedeta care i-a oferit turbulentei cîntăreţe un moment de celebritate, sărutînd-o pe gură în timpul unei mediatizate gale MTV. Anul trecut, în timpul turneului de promovare a albumului “Confessions on a Dance Floor”, Madonna şi-a pus o coroană de spini şi s-a suspendat de o cruce imensă, în timp ce cînta melodia “Live to Tell”. Mai multe grupuri religioase din lume au protestat în urma concertelor acesteia, mai ales că nu a fost pentru prima dată cînd spectacolele ei au deranjat Biserica. În 1990, Papa i-a îndemnat pe oameni să boicoteze turneul “Blond Ambition”, deoarece, în timp ce cînta melodia “Like a Virgin”, Madonna simula actul de masturbare. În plus, videoclipul melodiei “Like a Prayer” a fost condamnat de Vatican pentru că unele imagini, precum cea a unei cruci în flăcări şi cea a unui Iisus negru, au fost considerate drept blasfemie.

Noul album al cîntăreţei americane Britney Spears, “Blackout”, va fi lansat astăzi.