Britney Spears, tot mai în vogă

Cîntăreaţa americană a dat publicităţii titlul noului extras pe single pe care îl va promova şi totodată şi coperta noului său album. Piesa “Circus”, care dă şi numele noului album, va fi lansată pe datra de 2 decembrie, exact cînd Britney Spears va sărbători 27 de ani. Tot mai căutată de producătorii şi organizatorii de evenimente, cîntăreaţa are mari şanse să cînte timp de două săptămîni la O2 Arena din Londra, seria de concerte urmînd să promoveze noul album. Britney Spears ar continua tradiţia lansată de Prince, The Spice Girls şi Kylie Minogue, care în anii trecuţi au avut astfel de recitaluri la O2. Ultima dată cînd Britney Spears a concertat în Marea Britanie a fost în cadrul turneului The Onyx, în primăvara anului 2004. În plus, producătorii emisiunii X Factor îşi doresc să o invite în sezonul viitor al show-ului. Pînă atunci însă piesele ce vor fi incluse pe albumul “Circus”, “Out From Under”, “Kill The Lights”, “Shattered Glass”, “If U Seek Amy”, “Circus”, “Unusual You”, “Blur”, “Mmm Papi”, “Mannequin”, “Lace and Leather”, “My Baby” şi deja promovata “Womenizer”, trebuie să se claseze constant pe primele poziţii în topuri.