Britney Spears va cânta la gala premiilor Grammy 2011

Cântăreaţa Britney Spears va deschide cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy, care va avea loc pe 13 februarie, la Staples Center din Los Angeles, cu piesa ”Hold It Against Me”, care apare pe cel mai recent album al artistei americane, ce va fi lansat pe 15 martie. Cântăreaţa, deţinătoare a unui premiu Grammy pentru cel mai bun album dance, ”Toxic”, la ediţia din 2005, a lansat acest single la începutul lunii ianuarie, pe iTunes. Printre artiştii care vor concerta la ediţia din acest an a premiilor Grammy se numără Eminem, Lady Gaga, Katy Perry şi Arcade Fire.

Eminem, care se bucură de o revenire spectaculoasă în industria muzicală, după ce s-a luptat mulţi ani pentru a-şi învinge dependenţa de droguri, a primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 53-a gală a premiilor Grammy, concurând la 10 categorii. Eminem, în vârstă de 38 de ani, a fost nominalizat la trei categorii principale, cel mai bun album al anului (”Recovery”), cel mai bun cântec al anului (”Love the Way You Lie” - feat. Rihanna) şi cel mai bun single al anului (”Love the Way You Lie” - feat. Rihanna). Muzicianul american a mai fost nominalizat la alte şapte categorii secundare, specifice genului rap. Printre ceilalţi artişti care au primit mai multe nominalizări la categoriile principale se numără starul R&B Bruno Mars, nominalizat la şapte categorii, în timp ce rapper-ul Jay-Z, cântăreaţa pop Lady Gaga şi grupul country Lady Antebellum au primit câte şase nominalizări. Câştigătorii celor 109 categorii vor fi anunţaţi în cadrul unei gale ce va avea loc la Los Angeles, pe 13 februarie.