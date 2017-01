Britney Spears vrea să iasă de sub curatela tatălui ei, care este şi administrator al averii ei, şi să se căsătorească cu iubitul său, David Lucado. Cântăreaţa americană în vârstă de 32 de ani se află sub curatela tatălui său din anul 2008, în urma unei decizii a autorităţilor, care au pus-o sub supraveghere permanentă din cauza problemelor psihice pe care artista le-a avut în acea perioadă. Atât averea, cât şi viaţa personală ale acesteia sunt controlate de tatăl său, Jamie Spears, şi de avocatul Andrew Wallet. Britney Spears vrea însă ca această supraveghere să înceteze, astfel încât să se poată căsători cu iubitul ei, David Lucado, în vârstă de 28 de ani. Totuşi, în ciuda dorinţei vedetei de a-şi recăpăta independenţa, prietenii săi nu cred că aceasta este pregătită să îşi administreze singură averea.

Presa tabloidă americană relata în luna iunie că vedeta ar fi rupt relația cu David Lucado, cu care era împreună de peste un an. Cuplul s-a despărţit în urmă cu ceva vreme, iar Britney Spears s-a concentrat asupra vieţii de familie şi a creşterii celor doi fii ai ei, după acea despărţire, declara, la momentul respectiv, o sursă citată de X17Online. La începutul acestui an, presa americană susţinea că artista intenţiona să se căsătorească cu David Lucado. ”Ea vrea să aibă o familie tradiţională, iar el este un bărbat iubitor, cu picioarele pe pământ şi un tată vitreg minunat pentru fiii ei, Sean şi Jayden”, declara un apropiat al vedetei pentru revista americană ”Life & Style”. ”Le-a spus deja prietenelor ei că, dacă David ar cere-o în căsătorie mâine, ea ar accepta cu siguranţă”, a adăugat aceeaşi sursă. David Lucado s-a mutat în vila lui Britney Spears la începutul acestui an, iar cei doi păreau să considere că mariajul reprezintă următoarea etapă din vieţile lor. Presa spunea că Britney şi David plănuiau să se căsătorească în Hawaii.

Britney Spears a fost căsătorită de două ori. Prima dată, cântăreaţa s-a măritat cu prietenul ei din copilărie, Jason Alexander, la Las Vegas, în ianuarie 2004, însă căsătoria lor a fost anulată după doar 55 de ore. Apoi, artista s-a căsătorit în 2004 cu Kevin Federline, membru al trupei sale de dansatori, de care a divorţat însă în 2007. Din acest mariaj, artista are doi fii, Sean Preston, de 8 ani, şi Jayden James, în vârstă de 7 ani. Britney Spears a fost apoi logodită cu Jason Trawick, de care s-a despărţit însă în februarie 2013.