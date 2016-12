Actriţa Brittany Murphy a încetat din viaţă, ieri dimineaţă, în timp ce se afla în casa sa din Los Angeles. Soţul actriţei a apelat serviciul de urgenţă la ora 8:00 (ora Californiei). O ambulanţă a transportat-o la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, unde medicii au pronunţat decesul. Actriţa avea numai 32 de ani şi era cunoscută pentru rolurile sale din Happy Feet (2006) (voce - Gloria), Love and Other Disasters (2006), Sin City (2005), Little Black Book (2004), Just Married (2003), 8 Mile (2002), Girl, Interrupted (1999). Brittany era căsătorită din 2007 cu scenaristul Simon Monjack. În 2006, a fost votată în topul FHM al celor mai sexy femei din lume, pe locul 36. Cauzele exacte ale morţii sale încă nu fuseseră stabilite ieri, însă primele informaţii indicau, se pare, un stop cardiac.