Bronz european pentru Eliza Samara şi Viorel Filimon

Desfăşurate în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, Campionatele Europene de tenis de masă la dublu mixt s-au încheiat ieri cu o singură medalie pentru România. Marii favoriţi ai competiţiei, Eliza Samara (CS Farul) şi Andrei Filimon (CS 2004 Tomis), câştigătorii ultimelor două titluri europene, nu au reuşit să repete performanţa şi în acest an şi s-au mulţumit doar cu medalii de bronz. Repartizaţi în Grupa A, cei doi s-au calificat în sferturile de finală de pe prima poziţie, cu victorii pe linie. Astfel, sâmbătă, în a doua zi de întreceri, Filimon şi Samara s-au impus în meciurile cu perechile Pete / Radonjic (Serbia), cu 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 11-4) şi Durmaz / Uzel (Turcia), cu 3-0 (11-5, 11-2, 11-8). Constănţenii şi-au continuat seria victoriilor duminică, când au obţinut calificarea în semifinale în urma succesului înregistrat în faţa dublului rus Baybuldin / Bykova, cu 4-0 (11-7, 11-2, 11-7, 11-8). Din păcate, Filimon şi Samara au ratat accederea în finală, cedând în penultimul act în disputa cu perechea slovacă Pistej / Balazova, cu 1-4 (8-11, 3-11, 4-11, 11-4, 8-11).

„Anticipam că va fi un meci foarte greu, pentru că întâlneam adversari de temut. Nu am reuşit să jucăm relaxat şi ne-au incomodat pe serviciul nostru. Suntem puţin supăraţi pentru că nu am câştigat al treilea titlu european consecutiv. Am luat medaliile de bronz, dar nu este ceea ce ne-am dorit”, a spus Samara.

La un pas de medalii a fost şi dublul constănţean alcătuit din Lucian Munteanu (CS 2004 Tomis) şi Cristina Hîrîci (CS Farul), care a acces în sferturi de pe poziţie secundă în Grupa A. Meciul decisiv pentru calificare a avut loc sâmbătă, când cei doi au câştigat în faţa perechii Pete / Radonjic (Serbia), cu 3-1 (11-7, 13-11, 11-13, 11-5). În sferturi, Munteanu şi Hîrîci au cedat însă în faţa dublului ceh Gavlas / Strbikova, cu 0-4 (9-11, 9-11, 8-11, 6-11). O altă pereche constănţeană, formată din Constantin Cioti şi Iulia Necula s-a oprit în faza grupelor, ocupând doar locul al treilea în Grupa C. Cei doi au pierdut ambele meciuri disputate sâmbătă, împotriva cuplurilor Pistej / Balazova (Slovacia), cu 1-3 (9-11, 7-11, 11-8, 5-11), şi Obeslo / Matelova (Cehia), cu 0-3 (8-11, 7-11, 11-13). Medaliile de aur au fost cucerite de cuplul ceh Gavlas / Strbikova, care s-a impus în finală în faţa perechii slovace Pistej / Balazova, cu 4-1 (9-11, 11-9, 11-9, 12-10, 11-5).