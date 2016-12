Bronz naţional pentru Academia Hagi 2000

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a obţinut prima medalie din acest an la Campionatele Naţionale de juniori. După bronzul din 2010 şi titlurile din 2011 şi 2012, medalii obţinute de grupele de juniori D ale Academiei Hagi, în acest an a fost rândul formaţiei pregătite de Doru Carali să aducă o nouă medalie în vitrina clubului constănţean. Juniorii D ai Academiei Hagi au încheiat pe locul secund turneul semifinal găzduit la Ovidiu, în urma succesului cu 3-1 din ultimul joc cu AFC Odorheiu Secuiesc. Şi cum în acest sezon nu se mai dispută meciul pentru locurile 3-4, Academia Hagi şi U. Cluj (echipă clasată pe locul secund la turneul semifinal de la Tărlungeni) vor primi medaliile de bronz ale Campionatului Naţional.

„Se putea şi mai bine, dar copiii au dat tot ce au putut. Am întâlnit formaţii bune. Am fost aproape de calificarea în finală. Ne-a lipsit practic o victorie cu Sportul pentru a juca în marea finală. Sunt mulţumit de copii. Au muncit bine un an de zile. Sunt copii buni, cu potenţial, se maturizează încet-încet şi cu siguranţă pot creşte valoric. Sunt obişnuiţi cu victoriile şi orice eşec îi întristează, dar la final s-au bucurat pentru medaliile de bronz”, a declarat antrenorul Doru Carali.

La bronzul acestei ediţii, pentru Academia Hagi au contribuit următorii jucători: Mihai Popa, Rareş Micu, Sebastian Comşa - portari; Robert Ghiţă, Paul Sabangeanu, Marius Leca, Costin Podoreanu, Eduard Cheng, Sebastian Ignat, Dimciu Halep, Mario Gîndac, Mihai Paniţa, Ilie Petrică, Rareş Oană, Dragoş Penescu, Mihael Onişa, Giani Gherghiceanu, Raini Bandula, Alexandru Stan, Cristian Ianuşi, Mădălin Calu, Florin Antochi - jucători de câmp. Staff-ul tehnic: Doru Carali - antrenor, Marius Codescu - director coordonator, Iulian Gîndac şi Emil Dobre - antrenori cu portarii, Gabi Zaharia - preparator fizic, Vasilică Tudor - team manager. Staff-ul medical: George Puflene şi Alexandru Petcu - medici, Silviu Botea - kinetoterapeut.

Meciul pentru titlul naţional şi-l vor disputa Sportul Studenţesc Bucureşti (câştigătoarea turneului de la Ovidiu) şi Casa Bogdan Craiova (câştigătoarea turneului de la Tărlungeni), partidă programată pe 9 iunie, de la ora 20.00, la Buftea.