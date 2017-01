Bronz pentru o constănțeancă, la Olimpiada Internaţională de Matematică

O echipă de studenţi ai Facultăţii de Matematică şi Informatică, din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), a participat, în perioada 1 - 6 martie, la a X-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică SEEMOUS - South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students, care a avut loc la Protaras, în Cipru. Andreea Burlacu, membră a lotului UOC, a obţinut medalia de bronz, reprezentând cu cinste universitatea şi confirmând calitatea educaţiei ovidiene. Din lot au mai făcut parte studenţii Ahmet Seit, Ligia Ciutacu, Hakan Cherim şi Cristina Ionescu. Deşi nu s-au întors cu medalii, aceştia s-au descurcat onorabil. Studenţii au urmat o pregătire intensă, vreme de 3 luni, sub îndrumarea lect. univ. dr. Florin GabrielIorgulescu, directorul Centrului de Excelenţă pentru Studenţi din UOC, cel care a şi condus lotul în Cipru. Competiția SEEMOUS din acest an s-a aflat sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei şi Culturii din Cipru. La concurs au participat universităţi de prestigiu din diverse oraşe europene, precum Atena, Belgrad, Salonic, Sofia, Kiev, Skopje, Bucureşti (Universitatea Bucureşti şi Universitatea Politehnică), Cluj (Universitatea Tehnică şi Universitatea ”Babeş-Bolyai”) şi Iaşi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”). Totodată, au participat echipe din Turkmenistan şi Uzbekistan, în componenţa cărora s-au aflat studenţi medaliaţi cu argint la ultima ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică. Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul UOC participă încă din 2011 la SEEMOUS, obţinând şi la ediţiile anterioare rezultate remarcabile. Mai multe detalii găsiţi aici: http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx, la secţiunea „Premii obţinute de studenţi la concursuri“.