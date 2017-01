Bronz pentru un poliţist constãnţean pasionat de zbor

Dupã ce în urmã cu doi ani insp. princ. Liviu Bogdan Ion, poliţist în cadrul Biroului de Investigarea Fraudelor al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, a reuşit sã ocupe prima poziţie la campionatele naţionale de pilotaj, la categoria motodeltaplan, la ediţia de anul acesta el s-a clasat pe locul al treilea. La cea de-a 18 ediţie a campionatelor naţionale, desfãşuratã la Strejnic, poliţistul s-a înscris la aceeaşi categorie, motodeltaplan, participînd cu acelaşi aparat cu care a obţinut şi titlul naţional. De data aceasta sorţii nu au fost de partea constãnţeanului, acesta ocupînd locul trei. Poliţistul Liviu Bogdan Ion, membru fondator al clubului Black Sea Wings spune cã nu a avut banii necesari pentru a-şi achiziţiona un aparat de zbor performant, dar pasiunea pentru zbor nu l-a împiedicat sã participe la concursuri cu un motodeltaplan construit de el. Din cele 18 echipaje înscrise la concurs, prima poziţie a fost ocupatã de bucureşteanul Dragoş Gheorghe, acesta pilotînd un motodeltaplan performant, în valoare de 43.000 euro, iar locul al doilea a revenit lui Iulian Paraoanu din Piatra Neamţ. “Dupã prima manşã a concursului, respectiv probele de aterizare la punct fix, cu motorul în funcţiune şi fãrã motor, am reuşit sã mã clasez pe prima poziţie. Cea de-a doua probã a concursului nu punea probleme, fiind vorba de un raid pe o distanţã de aprox. 80 kilometri. Din pãcate, dupã ce am cîştigat prima manşã a concursului am fãcut o greşealã. Am preconizat cã în timpul zborului de a doua zi voi întîmpina curenţi puternici de aer. Din acest motiv am fãcut cîteva reglaje la una dintre aripi fapt care a creat unele probleme în timpul probei“ a spus poliţistul. Premiul pentru locul III a constat, surprinzãtor pentru o asemenea competiţie, într-o medalie, o diplomã şi o cupã, toate în valoare de aprox. 5 lei, premiul fiind înmînat de ministrul Radu Berceanu.