Bronzul, asasinul tăcut al tinereţii pielii!

În această perioadă, medicii dermatologi se confruntă cu o serie de cazuri de arsuri provocate de soare. Şeful Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Gheorghe Nicola, a explicat că cele mai multe cazuri primesc tratamente în ambulatoriu, şi asta pentru că au de-a face cu pacienţi turişti. Dr. Nicola face cunoscute elementele care influenţează radiaţiile solare. Este vorba, în primul rînd, despre localizarea geografică, şi anume zona litoralului şi de sudul Olteniei. Aşa se face că în aceste zone se întîlnesc cele mai multe persoane cu cancer cutanat, cea mai gravă afecţiune a pielii. După localizarea geografică, medicii trec în revistă anotimpul, dar şi momentul zilei. Specialiştii mai spun că ultravioletele cresc în intensitate de la ora şase dimineaţa şi ating apogeul la ora 12.00, după care scad în intensitate pînă la ora 18.00. „Este vorba atît de ultravioletele de tip A (cu efect de îmbătrînire cutanată), cît şi de cele de tip B (efect de bronzare)”, explică dr. Nicola. Ca şi elemente care influenţează radiaţiile solare precizăm clima, altitudinea şi reflexia solară, care este favorizată de apă, valuri şi nisip. „Oamenii nu sînt egali în faţa soarelui. Capacitatea de apărare naturală a pielii este diferită de la o persoană la alta, în funcţie de fototipul de piele”, a explicat medicul şef. În funcţie de fototip, radiaţiile sînt diferite.

Cunoaşte-ţi fototipul!

Aşadar, pentru fototipul I (păr roşcat, piele foarte albă), vulnerabilitatea la arsurile solare este constantă+++, iar capacitatea de bronzare este inexistentă; pentru fototipul II (păr blond, piele albă), vulnerabilitatea la arsuri solare este constantă++, iar capacitatea de bronzare foarte mică; fototipul III (păr şaten deschis, piele albă), vulnerabilitatea la arsurile solare este frecventă, iar capacitatea de bronzare mică; fototipul IV (păr şaten, piele măslinie), vulnerabilitatea la arsurile solare este rară, iar capacitatea de bronzare - închis la culoare; fototipul V (păr şaten închis, piele măslinie), vulnerabilitatea la arsurile solare este excepţională, iar capacitatea de bronzare - foarte închis la culoare; fototipul VI (păr negru, piele neagră), vulnerabilitatea la arsurile solare este inexistentă, iar capacitatea de bronzare - negru. „Din acest motiv se impune o fotoprotecţie eficientă a pielii la toate persoanele care se expun la soare. La persoanele de fototip I şi II se impune o protecţie foarte ridicată, iar la persoanele cu fototip III o protecţie ridicată sau moderată”, a mai explicat dr. Nicola.

Şase criterii pentru alegerea produselor de protecţie

Medicul şef face cunoscute şi cele şase criterii pentru alegerea unui produs de protecţie. În primul rînd, eficacitatea absorţiei: produsul trebuie să aibă un spectru maxim de acoperire a radiaţiilor UVA şi UVB; fotostabilitatea - produsul trebuie să nu fie modificat de UV; să aibă calităţi cosmetice care să permită o aplicare frecventă; remanenţa - produsul trebuie să fie rezistent la apă (baie, duş), dar şi la transpiraţie; produsul trebuie să fie non toxic, non-iritant.

Dermatologii recomandă

Medicii dermatologi interzic expunerea la soare a copiilor sub vîrsta de un an, dar şi expunerea la soare a gravidelor. Totodată, persoanele care se expun la soare trebuie să ştie că trebuie neapărat să folosească produse care conţin factori de protecţie solară de 50+, în cazul copiilor cu vîrste cuprinse între 1-3 ani. De asemenea, dr. Nicola spune că este bine să evite expunerea la soare prelungită chiar dacă se folosesc metode de protecţie. „Este bine ca produsele de protecţie să fie aplicate cu generozitate. Cremele trebuie aplicate la fiecare două ore, în cazul îmbăierilor frecvente”, mai explică şeful clinicii de dermatologie. El mai recomandă părinţilor să protejeze copiii cu pălării şi creme de protecţie adaptată, chiar şi pe timp noros. „La plajă nu se recomandă aplicarea parfumurilor pe piele sau a altor produse parfumate, dar nici deodorante”, susţine dr. Nicola, care interzice plaja şi persoanelor care se află sub tratamente medicamentoase.