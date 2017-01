Broşuri electorale murdare

Membrii PNL Constanţa au distribuit pe ultima sută de metri a campaniei electorale pentru parlamentare, în zilele de 27 şi 28 noiembrie, în judeţul Constanţa, ghiduri electorale eronate. Materiale electorale constînd în broşuri intitulate “Politică şi Onoare. Ştii pe cine alegi?”, conţineau în mod voit informaţii inexacte despre candidatul PSD+PC în Colegiul nr. 4 pentru alegerea Senatului României, Mircea Pătruţ. Acesta era prezentat în „ghidul” redactat de PNL ca fiind candidatul Partidului Noua Generaţie. Astfel, la pagina 4 din această broşură, secţiunea „Candidaţi colegii Senat”, sigla PNG-ului este asociată intenţionat greşit cu numele candidatului PSD+PC, Mircea Pătruţ. „Această asociere nu este întîmplătoare sau accidentală, ci VOITĂ, scopul fiind acela de a denatura voinţa alegătorilor şi de a crea avantaje candidatului PNL, Carmen Răducu. De altfel, broşura electorală intitulată “Politică şi Onoare. Ştii pe cine alegi?”, în cuprinsul căreia sînt prezentaţi candidaţii PNL în colegiile electorale pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor - Gheorghe Dragomir, Marius Enescu, Puiu Haşotti şi Constantin Matei - constituie un mijloc nelegal de propagandă electorală avînd în vedere că, pe coperta broşurii, este imprimată stema judeţului Constanţa, încălcîndu-se astfel dispoziţiile Legii nr.102/1992 şi ale HG nr.25/2003 privind elaborarea, reproducerea şi folosirea stemele judeţelor”, se arată în comunicatul PSD Constanţa. Avînd în vedere cele constatate mai sus, PSD Constanţa a întocmit şi transmis sesizări către Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central şi Biroul Electoral Judeţean, precum şi plîngeri penale către Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Atacurile electorale murdare la adresa candidaţilor PSD la parlamentare au continuat şi cu denigrarea lui Matei Brătianu, de către adversarii politici. Conform manifestelor răspîndite, candidatul Matei Brătianu la Camera Deputaţilor în Colegiul 7 „este acuzat că a beneficiat de retrocedările de teren din zona fostului RATC şi că ar avea o înţelegere secretă cu administraţia locală privind retrocedarea altor terenuri din municipiul Constanţa”, consemnează un alt comunicat al PSD Constanţa. Referitor la toate aceste minciuni, PSD Constanţa aduce la cunoştinţă următoarele: “Matei Brătianu este strănepotul lui Dumitru C. Brătianu şi are un teren în posesie în suprafaţă de 1.100 mp în localitatea Sinaia, în zona fostei proprietăţi a lui Dumitru Brătianu. Candidatul PDS Matei Brătianu a precizat că nicio rudă de-a sa din partea tatălui sau mamei sau descendent al lui Dumitru C. Brătianu nu a deţinut terenuri în judeţul Constanţa şi drept urmare nu are de revendicat niciun centimetru pătrat de pămînt”.