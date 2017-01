Bruce Dickinson a scăpat de cancer

Rockerul Bruce Dickinson, solistul trupei Iron Maiden, a anunţat vineri că s-a vindecat de cancer, la trei luni după încheierea şedinţelor de chimioterapie şi radioterapie. Chiar înainte de Crăciun, Bruce a făcut o serie de analize şi biopsii care au relevat o mică tumoră canceroasă în partea din spate a limbii. Tratamentul de şapte săptămâni, ce a constat în şedinţe de chimioterapie şi radioterapie, s-a încheiat în februarie. Medicii artistului se aşteaptă ca acesta să beneficieze de o recuperare completă. Vineri, Bruce Dickinson a comunicat fanilor săi această veste bună prin intermediul unui mesaj publicat pe site-ul trupei Iron Maiden, dezvăluind faptul că, în urma unei tomografii cu rezonanţă magnetică, medicii nu au mai detectat nicio urmă de cancer în organismul său.

Iron Maiden a lansat de-a lungul carierei 15 albume de studio, vândute în aproximativ 90 de milioane de exemplare. Hituri precum ”The Number of the Beast”, ”Hallowed Be Thy Name”, sau ”Wasting Love” au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain. Iron Maiden a susţinut de-a lungul anilor mai multe concerte şi în România.