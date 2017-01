Bruce Dickinson va pilota un Boeing 747 în turneul Iron Maiden din 2016

Rockerul britanic Bruce Dickinson va pilota un avion Boeing 747 în timpul deplasărilor pe care trupa sa, Iron Maiden, le va efectua cu ocazia turneului mondial din 2016, care va include numeroase concerte în peste 30 de ţări de pe şase continente. Rockerii britanici vor parcurge în acest fel o distanţă de peste 88.500 de kilometri în jurul lumii, cu ocazia viitorului turneu The Book of Souls. ”Atunci când a apărut această şansă, oferită de prietenii noştri de la Air Atlanta Icelandic, care ne vor închiria un 747 pentru The Book of Souls World Tour, bineînţeles că am profitat de ocazie. Cine nu ar fi făcut-o?”, a declarat Bruce Dickinson. Totuşi, rockerul britanic, care a anunţat recent că s-a vindecat de cancerul la nivelul limbii diagnosticat în februarie, a recunoscut că va trebui să înveţe să piloteze această aeronavă uriaşă, înainte de debutul turneului, chiar dacă deţine deja licenţa de pilot profesionist. Bruce Dickinson spune că acea aeronavă va fi cel mai mare avion pe care îl va pilota.

Trupa britanică Iron Maiden va lansa un dublu LP, intitulat ”The Book Of Souls”, pe 4 septembrie. Turneul mondial de promovare a acelui material discografic va debuta în februarie 2016, cu un concert în SUA. Precedentul album de studio al formaţiei Iron Maiden s-a intitulat ”The Final Frontier” şi a fost lansat pe piaţă în 2010. Rod Smallwood, managerul trupei Iron Maiden, a spus că, deşi Bruce Dickinson s-a vindecat de cancer, formaţia britanică va putea să susţină concerte şi turnee abia în 2016.