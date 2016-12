Bruce Springsteen, acuzat de adulter

Este un model pentru mulţi, iar reputaţia sa va avea serios de suferit dacă acuzaţiile se dovedesc adevărate. Bruce Springsteen, care este căsătorit cu cîntăreaţa Patti Scialfa de 17 ani, avînd împreună trei copii, ar fi avut o aventură cu o femeie din New Jersey, potrivit soţului amantei. Arthur Kelly susţine în actele de divorţ că soţia sa, Ann Kelly, a comis adulter cu un anume Bruce Springsteen, care locuieşte în Rumson, New Jersey şi în Colts Neck, New Jersey, în diverse momente şi locuri prea numeroase pentru a fi menţionate. Acuzaţia nu pare să mire comunitatea din districtul în care stă starul, Monmouth. ”Ann spune că ea şi Bruce sînt doar prieteni, dar în zonă circulă zvonuri de mai mult de un an că ei s-au apropiat prea mult după ce s-au întîlnit la o sală de fitness locală”, a mărturisit o sursă.

Nici trecutul nu îl ajută pe muzician. Prima lui căsnicie, cu actriţa Julianne Philips, s-a terminat după ce partenera de viaţă a aflat de aventura lui Bruce Springsteen cu actuala lui soţie, Patti Scialfa. Se va repeta istoria? Arthur şi Ann Kelly sînt la rîndul lor căsătoriţi de 17 ani şi au două fete, de 11 şi 10 ani.