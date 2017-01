Bruce Springsteen îl susţine pe Obama

Vedeta rock şi-a exprimat sprijinul pentru senatorul democrat Barack Obama în cursa pentru preşedinţia SUA. În mesajul postat pe site-ul său, Bruce Springsteen a apreciat că “senatorul de Illinois are profunzimea, rezistenţa şi puterea de reflecţie de care ar nevoie pentru a fi următorul preşedinte al SUA. Ca mulţi dintre voi, am urmărit campania, am văzut şi ascultat suficient pentru a şti unde mă aflu. Senatorul Obama este, după părerea mea, cu un cap peste restul candidaţilor”, a scris acesta.

Multe dintre piesele scrise de Bruce Springsteen sînt imnuri şi balade pentru clasa muncitoare din America. Susţinerea pe care acesta o acordă lui Barack Obama pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, vine într-o perioadă în care senatorul de Illinois este acuzat că nu are o legătură cu segmentul de alegători căruia muzicianul se adresează, muncitorii. Senatorul de Illinois a salutat sprijinul artistului. Cîntecele lui Bruce Springsteen, despre oameni truditori şi vise, sînt “o poveste pe care o ştiu şi o viziune pe care o împărtăşesc pentru viitorul nostru, de aceea sînt onorat de susţinerea pe care mi-o acordă în această călătorie”, se arată într-un comunicat al lui Barack Obama. Candidatul la învestitura democrată este tot mai popular în rîndul vedetelor. Popularitatea sa se refecltă şi în banii pe care i-a strîns în campania electorală. În declaraţia de venituri publicată, miercuri, pe Internet de către echipa sa de campanie se arată că Barack Obama a strîns suma de 4,2 milioane de dolari în 2007. Potrivit declaraţiilor de venit a lui Barack Obama şi a soţiei sale, cuplul achitat impozite de 1,4 milioane de dolari în 2007. Senatorul a donat peste 240.000 dolari în contul unor acţiuni caritabile.