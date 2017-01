Bruce Springsteen îşi scrie memoriile

Cântăreţul american lucrează la o carte autobiografică pentru care ar putea primi zece milioane de dolari, mai mult decât a obţinut Eric Clapton pentru volumul său de memorii. Compozitorul celebrelor piese “Born in USA” şi “Born to Run” beneficiază de câteva biografii neoficiale, scrise de David Marsh. Mai mult, se pare că Bruce Springsteen este interesat să angajeze un documentarist pentru scrierea cărţii sale, dar nu se ştie încă dacă David Marsh va face parte din echipă sau nu. Editorii estimează că preţul autobiografiei cântăreţului din New Jersey va depăşi patru milionae de dolari, atât cât a fost plătit pentru memoriile lui Eric Clapton sau chiar opt milioane de dolari, cât a primit chitaristul de la Rolling Stone, Keith Richards.

Bruce Springsteen, unul dintre simbolurile Americii, şi-a cumpărat prima chitară la 13 ani. A cântat cu mai multe trupe din New Jersey, înainte de a semna, în 1972, un contract cu Columbia Records. Primul album, “Greetings From Asbury Park, N.J.”, a apărut în ianuarie 1973. Patru ani mai târziu a lansat “Darkness on the Edge Of Town”, marcând şi o turnură de stil, cu melodiile mai lente şi reflectând convingerile politice. Cel mai cunoscut album al său, “Born In The U.S.A.”, din 1984, a fost unul din cele mai bine vândute discuri, cu şapte single-uri în top 10. Pentru piesa “Born in The U.S.A.”, un comentariu referitor la modul în care veteranii din Vietnam sunt trataţi, în videoclipul căreia apare Courtney Cox, i s-au oferit şapte milioane de dolari de cei de la Chrysler Corporation, care ar fi vrut să o folosească într-o reclamă, dar Bruce Springsteen a refuzat. Albumul “Live/1975-85” a fost lansat în 1986, fiind cel mai bine vândut album live al tuturor timpurilor. Bruce Springsteen a câştigat numeroase premii Grammy şi un Oscar pentru coloana sonora a dramei “Streets of Philadelphia / Străzile din Philadelphia”.