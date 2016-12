Bruce Springsteen, nou record pentru cel mai lung spectacol susținut în Statele Unite

Artistul american Bruce Springsteen și-a depășit joi recordul cu privire la cel mai lung spectacol susținut în Statele Unite, cu ocazia concertului de pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, scrie UPI.com.

Potrivit Billboard, legendarul muzician, alături de trupa E Street., a cântat 33 de melodii timp de patru ore.

În timpul acestei reprezentații extraordinare, Springsteen l-a avut alături pe chitaristul Tom Morello de la ''Rage Against the Machine'' și ''Prophets of Rage''.

Prin concertul de joi, artistul a depășit recordul stabilit marți, atunci când a concertat tot pe MetLife Stadium timp de 3 ore și 52 de minute.

Recordul artistului de 66 de ani în privința susținerii unui concert datează din 2012, atunci când acesta a cântat timp de 4 ore și 5 minute în Finlanda.

Tot joi, cel supranumit "The Boss" a postat pe rețelele de socializare un teaser în care anunță viitoarea sa autobiografie "Born to Run: Chapter and Verse", care va ajunge în librării la 27 septembrie.