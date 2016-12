Bruce Willis a cerut un milion de dolari pe zi

Se întâmplă rar ca două vedete importante să ajungă să se certe în public, dar se pare că nu mai este cale de împăcare între Sylvester Stallone şi Bruce Willis. De fapt, cei doi nici măcar nu au apucat să se certe. Bruce Willis a fost etichetat de Sylvester Stallone „lacom şi leneş”, după ce a cerut câte un milion de dolari pentru fiecare zi de filmare la partea a treia a seriei de succes „The Expendables / Eroi de sacrificiu”. În total, starul „greu de ucis” trebuia să filmeze patru zile. Detaliile despre cererea exorbitantă a lui Bruce Willis au ajuns în presă din tabăra lui Stallone, care s-a făcut foc şi pară pentru că acesta a cerut atât de mult. Sylvester Stallone i-ar fi oferit celui pe care îl considera prieten un onorariu de trei milioane de dolari, sumă egală cu onorariul pe care i l-a dat şi în primele două părţi.

Nu ştim ce l-a determinat pe Bruce Willis să aibă pretenţii financiare atât de mari, pentru că are deja o avere frumoasă. În plus, şi cel mai nou proiect cinematografic al său, partea a doua din „RED / Greu de pensionat”, a fost o dezamăgire la box-office, cu încasări mondiale de 80 de milioane de dolari, în condiţiile în care producerea lungmetrajului a costat 84 de milioane de dolari. Cert este că dorea o negociere cu Sylvester Stallone şi nu se aştepta să fie înlocuit în 72 de ore. Acum, Bruce Willis nu îi mai răspunde la telefon lui Stallone şi a refuzat orice comentariu despre acest incident. La rândul său, Sylvester Stallone are de unde da, pentru că primele două părţi din seria „The Expendables / Eroi de sacrificiu” au avut încasări neaşteptate, de peste jumătate de miliard de dolari. Pentru partea a treia, Stallone negociază de zor cu Jackie Chan, Wesley Snipes, Nicolas Cage şi Milla Jovovich şi sperăm că aceştia se vor hotărî repede!