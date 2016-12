Bruce Willis alege vodca

Actorul american Bruce Willis va promova vodca Sobieski, în schimbul participării cu mai mult de 3% în grupul francez Belvédere care comercializează băutura. Informaţia a fost anunţată marţi, de societatea Belvédere, în plin proces de reeşalonare a datoriei acestei firme. Cele două părţi au ajuns la un acord pe patru ani, care prevede că întreprinderea poate utiliza imaginea actorului în promovarea mărcii sale de vodcă. În schimb, Bruce Willis a ales să fie remunerat sub forma titlurilor, primind astfel 83.000 de acţiuni, adică 3,3% din capital. “Devenită cea de-a şaptea marcă mondială de vodcă, Sobieski se va putea folosi astfel de notorietatea internaţională a lui Bruce Willis şi de implicarea personală a acestuia pentru a accelera procesul de dezvoltare pe toate teritoriile, mai ales în SUA”, a transmis Belvédere. Compania are 4.700 de salariaţi, dintre care 700 în Franţa şi Spania. Mai deţine Marie Brizard (Manzanita, Curaçao Bleu), mărcile de whisky Glen Roger\'s şi William Peel şi pe cele de vodcă Sobieski şi Danska. Grupul a fost plasat, în luna iulie 2008, sub procedură de salvgardare, înainte de a-şi restructura datoria, evaluată astăzi la aproape 580 de milioane de euro.