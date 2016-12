Bruce Willis crede, din nou, în dragoste

Căsătoria îi prieşte actorului american care pare să fi trecut, în sfîrşit, peste despărţirea de fosta lui soţie, Demi Moore. Emma Heming, în vîrstă de 32 de ani, este femeia care l-a făcut să meargă din nou în faţa altarului, în luna martie şi totodată să creadă, din nou, în dragoste. „Am trecut de la la . Am petrecut ultimii zece ani singur şi, marea majoritate a timpului, nefericit. Într-un loc întunecat. Nu am crezut niciodată că a fi cu cineva era răspunsul. Aş fi spus: . Dar doar glumeam cu mine. Apoi am început să ies cu Emma, iar de la zi, la zi, viaţa mea devenea mai fericită”, a mărturisit Bruce Willis, în vîrstă de 54 de ani.

Pentru a celebra marea dragoste pe care i-o poartă soţiei sale, actorul a decis să o arate întregii lumi într-un pictorial foarte extravagant pentru revista „W”. Bruce Willis este atît de îndrăgostit de soţia lui, încît abia poate sta un minut departe de ea. „Am auzit atît de mulţi oameni implicaţi într-o relaţie, spunînd: . Dar eu nu vreau să stau deloc departe de Emma. Este cea mai neobişnuită relaţie pe care am avut-o vreodată”, afirmă Bruce Willis, care a decis astfel să pozeze alături de soţie. De profesie fotomodel, Emma Heming a intrat foarte repede în jocul soţului său.

Bruce Willis a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu fosta lui soţie şi actualul ei soţ, Ashton Kutcher. „Am devenit ca un trib. A generat mult interes, pentru că toată lumea poate înţelege cît resentiment şi invidie există într-un divorţ, dar oamenii nu pot înţelege cum de mă pot împăca atît de bine cu fosta mea soţie. Demi şi cu mine am luat hotărîrea să ne punem copiii pe primul plan şi chiar sîntem norocoşi că ne distrăm cu toţii foarte bine. Încă o iubesc şi am mult respect pentru felul cum îşi trăieşte viaţa”.